Turquia, Suécia e Finlândia voltam a reunir-se para abordar adesão à NATO

Turquia, Suécia e Finlândia vão manter em agosto uma reunião para verificar os compromissos aceites pelos dois países escandinavos na recente cimeira da NATO, dos quais depende o levantamento do veto de Ancara à sua adesão à Aliança.

A reunião com a presença de altos funcionários "será a primeira de um comité de acompanhamento" dos avanços no cumprimento do "acordo assinado no mês passado", indicou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Çavusoglu, à estação televisiva TRT Haber.

O anúncio destas conversações ocorre após o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ter advertido esta semana que pode reativar o veto do seu país à adesão da Suécia e Finlândia à NATO, pelo facto de o levantamento da medida permanecer "condicionado".