Turquia tenta extrair concessões e manter equilíbrios com oposição a Suécia e Finlândia

A Turquia, em grave crise económica, poderá pretender extrair benefícios de rever a oposição à entrada da Finlândia e Suécia na NATO, simultaneamente procurando equidistância entre Moscovo e Kiev, apesar dos fracassos na sua mediação do conflito.

No início desta semana, Finlândia e a Suécia oficializaram o seu pedido de integração na NATO, rompendo com a neutralidade e o não-alinhamento que há muito caracterizavam a sua diplomacia. No entanto, as reservas vieram de Ancara, e na passada sexta-feira o Presidente turco indicou que este alargamento da Aliança seria um erro.

Ancara, pela voz do seu líder, ameaçou bloquear o processo de adesão da NATO aos dois países escandinavos, posição que voltou a repetir na segunda-feira através da aplicação do veto, e quando este processo requer a unanimidade dos 30 Estados-membros da Aliança.