Tusk prevê cimeira “extremamente difícil” num cenário global cada vez mais dividido

"Espero que Boris Johnson não fique para a História como Sr. Sem Acordo", afirmou Tusk a propósito do Brexit, levando o primeiro-ministro britânico a responder na mesma moeda: "Se Tusk não quer ser conhecido como Sr. Sem Acordo tem de entender que a salvaguarda deve desaparecer".



PORMENORES

Rússia fora do G7

O presidente do Conselho Europeu garantiu este sábado que a Rússia não será convidada para o G7 enquanto mantiver a ocupação da Crimeia e adiantou que este domingo "ainda há mais motivos para a deixar de fora do que antes". Trump, recorde-se, tinha defendido o regresso da Rússia.



17 detidos e 4 feridos

Pelo menos 17 pessoas foram detidas e quatro polícias ficaram feridos no primeiro dia de protestos contra o G7. Milhares de polícias blindaram Biarritz, estando as manifestações centradas em Hendaia.



O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, avisou este sábado que a cimeira do G7 a decorrer em Biarritz, França, pode ser "a última oportunidade" para os países mais desenvolvidos do Mundo restaurarem a unidade perdida, mas admitiu que será "extremamente difícil" obter consensos num cenário global cada vez mais marcado pela divisão e desconfiança."Esta cimeira será um difícil teste à unidade e solidariedade do mundo livre e dos seus líderes. Esta pode ser a última oportunidade de restaurar a nossa comunidade política", frisou Tusk no arranque dos trabalhos da cimeira das sete nações mais industrializadas, que até segunda-feira reúne, sob fortes medidas de segurança, os líderes de França, Reino Unido, Alemanha, Itália, EUA, Canadá e Japão.A última cimeira, no Canadá, acabou de forma inesperada com Donald Trump a abandonar os trabalhos mais cedo e a recusar-se a assinar o comunicado final.Em cima da mesa estão assuntos complicados e decisivos como o combate às alterações climáticas, cuja urgência foi reforçada pelos incêndios na Amazónia (ver páginas 26-27), o Brexit e o acordo nuclear com o Irão, mas é a guerra comercial entre os EUA e a China a centrar as atenções."As guerras comerciais conduzirão à recessão enquanto os acordos comerciais impulsionam a economia", avisou Tusk.Um dias depois de ter lançado o caos nos mercados com nova ronda de tarifas à China, Donald Trump aterrou em Biarritz disposto a "fazer grandes coisas" e garantiu que se dá bem com os restantes líderes do G7."Sou amigo de quase todos. Não 100%, mas a maioria", disse Trump antes de um almoço a sós com o anfitrião Emmanuel Macron, que elogiou: "De vez em quando chateamo-nos, mas não muito. Temos uma relação especial".