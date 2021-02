TV espanhola despede autor de rodapé sobre princesa Leonor. Saiba porquê

"Leonor vai embora de Espanha, tal como o avô". Foi este o polémico rodapé sobre a princesa Leonor na televisão espanhola TVE que deixou os espanhóis em alvoroço e já provocou o despedimento de Bernat Barrachina, argumentista do programa matinal 'La hora de La 1'.



A polémica começou quando a televisão espanhola, ao noticiar que a princesa Leonor, filha mais velha dos reis de Espanha, iria estudar no País de Gales no próximo ano letivo, colocou em rodapé uma referência ao rei emérito Juan Carlos.



A comparação da ida da jovem para o estrangeiro por motivos escolares à saída de Espanha do avô, motivada por escândalos de natureza fiscal, motivou fortes críticas ao canal e o jornal El Mundo descreveu o sucedido como o "último ataque" da estação à casa real espanhola.



Nas redes sociais, Barrachinha reagiu com ironia ao despedimento. "Despediram-me, como ao avô de Leonor", escreveu no Twitter com um vídeo do rei emérito a acompanhar. Nesse vídeo, Juan Carlos afirma: "Sinto muito, enganei-me e não volta a acontecer".







Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021