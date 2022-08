Twitter admite ciberataque que compromete a segurança de 5,4 milhões de contas

O Twitter foi alvo de um ciberataque que resultou no roubo de 5,4 milhões de dados de utilizadores da plataforma. A rede social afirmou que irá avisar as vítimas que foram expostas.No início deste ano a plataforma recebeu um relatório, gerido pela empresa Hacker One, sobre uma falha de segurança no sistema, segundo a rede social.A HackerOne é uma plataforma que interliga o Twitter a hackers que possam testar as medidas de segurança da rede social. Foi nesta sequência, que a empresa detetou um hacker que conseguia introduzir um endereço de correio eletrónico ou número de telefone e aceder ao ID de utilizadores do Twitter.Esta fuga de informação, permitiu à empresa revelar as identidades das pessoas que utilizam pseudónimos no Twitter.