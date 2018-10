Twitter divulga milhões de mensagens usadas em campanhas de desinformação

Rede social disponibiliza informação para ajudar investigadores a encontrar 'trolls'. A maior parte vêm do Irão e da Rússia.

19:27

Today we are releasing all the content associated with previously disclosed information operations that we have found on our service since 2016. Our goal is to enable further independent academic research and investigation: https://t.co/rBJNiCjjif — Twitter Public Policy (@Policy) October 17, 2018

A rede social Twitter divulgou esta quarta-feira os dados de milhões de mensagens ('tweets') que foram publicadas em diversas contas suspeitas de envolvimento em campanhas de desinformação e de manipulação na Internet, nomeadamente geridas por organizações russas e iranianas.O Twitter explicou que decidiu libertar estes dados para facilitar o trabalho dos investigadores que tentam perceber o modo operacional destes 'trolls', a designação como são conhecidas organizações que promovem polémicas e ações de desinformação ('fake news') nas redes sociais.Estas organizações são suspeitas de disseminar notícias falsas para influenciar processos eleitorais, como foi o caso das últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016."Colocamos estes dados disponíveis com o objetivo de incentivar a pesquisa e as investigações sobre estes comportamentos por investigadores e professores de todo o mundo", explicaram Vijaya Gadde e Yoel Roth, da área de segurança da rede social Twitter, citados pelas agências internacionais.O Twitter precisou que encerrou várias centenas de contas manipuladas por organizações oriundas da Rússia (através da agência Internet Research Agency) ou do Irão, destacando que os dados esta quarta-feira libertados estavam relacionados com 3.841 contas controladas a partir do território russo e outras 770 contas geridas a partir do território iraniano.No total, estas contas geraram mais de 10 milhões de 'tweets' e mais de dois milhões de fotografias e vídeos desde 2009.O jornal Telegraph revela que os dados do Twitter mostram que "um exército de tolls russos" enviou milhares de mensagens a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, no dia do referendo, a 23 de junho de 2016. Contas falsas enviraram 1.102 posts com a hastag #ResonstoleaveEU.