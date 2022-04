Twitter ganha 488 milhões de euros no 1º trimestre, mais 655% em termos homólogos

A Twitter anunciou esta quinta-feira que ganhou 513 milhões de dólares (488 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2022, sete vezes mais do que em igual período de 2021 (655%), impulsionada pela venda do negócio de publicidade móvel MoPub.

A empresa tecnológica norte-americana comunicou que gerou um volume de negócios de 1.200 milhões de dólares, mais 16% do que no mesmo período de 2021, devido aos efeitos da "guerra na Ucrânia".

Estes são os primeiros resultados da rede social divulgados depois de o bilionário Elon Musk ter acordado comprar a rede social por cerca de 44.000 milhões de dólares.