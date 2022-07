Twitter regista prejuízo de 264,7 milhões de euros no 2.º trimestre

O Twitter teve um prejuízo de 264,7 milhões de euros (270 milhões de dólares) no segundo trimestre, mas conseguiu lucros de 243,3 milhões de dólares no primeiro semestre, mais 82% face ao mesmo período de 2021.

Segundo anunciou esta sexta-feira a empresa tecnológica norte-americana, a sua faturação entre janeiro e junho foi de 2.377,6 milhões de dólares, uma subida de 6,8%, apesar das receitas terem descido 1,16% no segundo trimestre para 1.176,7 milhões.

A publicação destes resultados surge depois de um tribunal dos Estados Unidos especializado em disputas comerciais ter decidido que o julgamento que opõe o Twitter e o multimilionário Elon Musk decorrerá em outubro durante cinco dias.

O Twitter recorreu ao tribunal com sede em Wilmington (Delaware), depois de Musk ter anunciado a sua intenção de romper o acordo anunciado em abril passado para adquirir o Twitter por 44.000 milhões de dólares.

O resultado dececionante do segundo trimestre foi atribuído aos "ventos contrários" no setor da publicidade, aos receios em relação à situação económica e também "à incerteza ligada à aquisição em curso do Twitter" por Elon Musk, segundo o comunicado divulgado.

No segundo trimestre de 2021, o Twitter tinha obtido lucros.

Após a publicação dos resultados, as ações do Twitter recuavam mais de 2% nas operações que antecedem a abertura da Bolsa de Nova Iorque.