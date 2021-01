Twitter suprime 70 mil contas de movimento conspiracionista pro-Trump

O Twitter anunciou na segunda-feira que suspendeu "de forma permanente" 70 mil contas ligadas ao movimento conspiracionista 'QAnon', composto por muitos apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, para impedir atos violentos, como a invasão do Capitólio.

A rede social iniciou na sexta-feira uma purga de contas consideradas perigosas, com o bloqueio definitivo da conta de Trump, acusado de incitar os seus apoiantes a perturbar uma sessão conjunta do Congresso para certificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 03 de novembro.

Considerado de extrema-direita, o movimento 'QAnon' alimenta um conjunto de teorias da conspiração, incluindo a de que Trump combate secretamente uma seita mundial composta por pedófilos satânicos.