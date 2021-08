Twitter suspende conta de deputada norte-americana após comentários negacionistas à vacinação Covid-19

A rede social Twitter decidiu esta terça-feira suspender a conta da deputada Marjorie Taylor Greene durante uma semana, depois de ter violado as normas de utilização da plataforma.Greene publicou na segunda-feira que a Food and Drug Administration "não deveria aprovar as vacinas", afirmando que os fármacos eram ineficazes na contenção do vírus.O tweet, disse um porta-voz da empresa, "foi rotulado de acordo com nossa política de informações falsas relativas à Covid-19. A conta ficará em modo de leitura durante uma semana devido a repetidas violações das Regras do Twitter".