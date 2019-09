Twitter suspende milhares de contas falsas dos Emirados Árabes Unidos

A rede social Twitter suspendeu 4.258 contas que eram operadas exclusivamente nos Emirados Árabes Unidos, falsificando nomes a contas do Qatar e Iémen.Segundo avança a imprensa internacional, essas contas minadas foram gerenciadas por uma empresa privada chamada DotDev, que no seu site se identifica como uma "empresa de soluções de software personalizadas com sede em Abu Dhabi".Esta suspensão de contas surge depois de o Facebook ter também suspendido mais de 350 contas e páginas falsas que promovem a propaganda saudita.Esta operação visou principalmente o Qatar.