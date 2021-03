Twitter vai banir utilizadores por desinformação reiterada sobre vacinas

O Twitter anunciou, esta segunda-feira, que pretende intensificar a luta contra a desinformação sobre as vacinas para a Covid-19, incluindo a possibilidade de banir utilizadores, após cinco avisos.

"Acreditamos que este sistema ajudará a educar o público sobre os nossos regulamentos e a reduzir a propagação de informações potencialmente perigosas ou enganadoras no Twitter, especialmente em infrações repetidas, moderadas ou graves", disse a rede social em comunicado, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Em dezembro, o Twitter já tinha pedido aos utilizadores a remoção de alegações falsas, tais como as que sugerem que as vacinas são utilizadas para prejudicar ou controlar as populações, alegados efeitos adversos ou que põem em causa a existência da Covid-19 e da necessidade de se vacinar.