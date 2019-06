Uber vai iniciar serviço de táxi aéreo

A Uber vai iniciar o serviço de táxi aéreo em Nova Iorque, em 9 de julho, com um preço médio entre 200 e 225 dólares, em helicópteros com capacidade máxima para cinco passageiros e dois tripulantes.A informação foi avançada pelo jornal The New York Times, que adiantou que o serviço vai ser feito sob a firma Uber Copter.O serviço vai ter um percurso predeterminado, entre a zona do 'ferry' em Staten Island, Manhattan, e o aeroporto JFK, com um tempo de voo de aproximadamente oito minutos."Esta é uma viagem que muitas pessoas fazem diariamente e vemos aqui a oportunidade de lhes poupar uma grande quantidade de tempo", afirmou Eric Allison, dirigente da Uber.Atualmente, esta viagem por automóvel pode durar pelo menos uma hora, que pode exceder duas, durante a designada hora de ponta. Outros modos de trânsito, como o metropolitano e comboio de Long Island, demoram entre 50 e 75 minutos enquanto a Uber Copter compromete-se a reduzir a duração total da viagem, incluindo o transporte terrestre, a apenas 30 minutos.