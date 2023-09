A Ucrânia lançou esta sexta-feira um ataque com mísseis contra a base naval de Sebastopol, na Crimeia, atingindo o edifício histórico do quartel-general da frota russa no Mar Negro. O Ministério da Defesa russo admitiu danos na infraestrutura, acrescentando que o ataque fez um morto, corrigindo mais tarde para um desaparecido.









