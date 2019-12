Ucrânia e separatistas pró-russos trocam 200 prisioneiros

A Ucrânia e os separatistas pró-russos do leste do país trocaram 200 prisioneiros, a primeira operação deste tipo desde 2017 e que marca o desanuviamento no único conflito militar ativo na Europa, noticiaram este domingo os media locais.

A troca de prisioneiros, desejada antes do Ano Novo pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, provocou alguma controvérsia na Ucrânia, pois Kiev aceitou, segundo a imprensa local, libertar pessoas que "não estavam relacionadas" com a guerra no leste da Ucrânia.

"A troca de prisioneiros terminou", disse a presidência ucraniana na rede social Facebook por volta das 16h00 horas locais (14h00 horas em Lisboa), adiantando que 76 pessoas regressaram ao país.