Ucrânia suspende todos os contactos com o Governo bielorrusso

A Ucrânia suspendeu todos os seus contactos com o Governo do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitri Kuleba.

"Na verdade, todos os contactos com o lado bielorrusso foram colocados em modo de pausa. Posso dizer oficialmente: suspendemos todos os contactos com o lado bielorrusso", disse Kuleba ao canal de televisão ucraniano 1+1 na noite de quinta-feira.

O ministro acrescentou que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não mantém qualquer tipo de comunicação com Lukashenko, no poder há 26 anos e que a 09 de agosto foi reeleito com 80,1% dos votos, segundo dados oficiais.