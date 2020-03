UE admite dar mais dinheiro para ajudar a Turquia a acolher refugiados

A União Europeia admitiu esta sexta-feira dar mais dinheiro à Turquia para ajudar o país a acolher refugiados, mas colocou como condição que estes deixem de ser usados pelo regime de Ancara como "arma de arremesso político", como sucede desde há uma semana com a ameaça de uma nova crise migratória às portas da UE.

"A Turquia tem uma pesada tarefa, temos de compreender isso. Mas, ao mesmo tempo, não podemos aceitar que os migrantes sejam usados como arma para pressionar a UE", afirmou o Alto Representante de Política Externa dos 27, Josep Borrell, no final de uma reunião dos chefes da diplomacia da UE em Bruxelas. A nova ajuda, cujo valor não foi quantificado, vem somar-se aos 3,2 mil milhões de euros já entregues desde 2016 à Turquia para acolher os refugiados e migrantes e impedir a sua entrada na UE.





O acordo inicial previa que fossem disponibilizados um total de 6 mil milhões de euros até ao final de 2018, o que levou a Turquia a acusar Bruxelas de não cumprir a sua parte. Na sexta-feira passada, Ancara anunciou abruptamente que iria deixar de reconhecer o acordo e abrir as suas fronteiras com a Grécia à passagem dos refugiados, levando milhares de pessoas a dirigirem-se para a fronteira, onde foram travados com canhões de água e granadas de gás lacrimogéneo pela polícia grega. A Turquia acolhe neste momento cerca de 3,6 milhões de refugiados e migrantes.

Confrontos ameaçam cessar-fogo na Síria

Violentos combates entre forças governamentais sírias e milícias islâmicas apoiadas pela Turquia irromperam ontem no Sul da província de Idlib, colocando em risco o cessar-fogo negociado horas antes pela Turquia e pela Rússia, que apoia o regime de Assad. Apesar dos confrontos, que fizeram pelo menos 15 mortos, o resto da frente de batalha estava calmo e, pela primeira vez em muitas semanas, não houve registo de ataques aéreos.