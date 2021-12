UE ameaça aplicar sanções duras à Rússia

O novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, fez esta quinta-feira a sua estreia em cimeiras num Conselho Europeu inevitavelmente marcado pela ameaça da Rússia à Ucrânia. A UE garantiu que fará Moscovo pagar um preço elevado por uma agressão ao país vizinho. Os parceiros europeus puseram desde já Scholz à prova, pressionando-o a incluir o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, no “preço elevado” a pagar pelos russos caso iniciem novas aventuras militares.









“A inviolabilidade das fronteiras é uma das muito importantes fundações da paz na Europa e faremos tudo unidos para garantir que essa inviolabilidade se mantém intacta”, afirmou Scholz, numa declaração de força que assinala a sua entrada na arena internacional ao mais alto nível. Horas depois, respondendo ao apelo dos parceiros da UE, Berlim anunciou que a decisão sobre a certificação do Nord Stream 2 ficará em suspenso até pelo menos a segunda metade de 2022.

Entretanto, no texto provisório da declaração do Conselho Europeu, frisa-se “a necessidade urgente de a Rússia baixar as tensões causadas pela concentração militar na fronteira com a Ucrânia e pela retórica agressiva”. O que não foi ainda revelado é o conteúdo das já muito anunciadas sanções duras a aplicar ao regime de Vladimir Putin.



NATO aprova orçamento para 2022

A NATO aprovou esta semana o orçamento do próximo ano e a revelação, esta quinta-feira, coincide com a cimeira da UE e o debate de sanções à Rússia, herdeira do império soviético, que durante décadas centrou as atenções dos aliados.





Curiosamente, o orçamento militar (1560 milhões de euros) desceu 3% em relação a 2021. Mas a NATO garante que espelha uma melhor partilha de despesas entre todos os aliados, que assim “demonstram solidariedade e unidade para enfrentar os desafios de segurança” que são de todos.