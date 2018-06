UE aponta investigação a fraudes com refugiados como prioritária para 2018

"Dar dinheiro em processos como o da crise dos refugiados é um risco", disse o diretor-geral do OLAF.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) estabeleceu a investigação a fraudes relativas a fundos alocados a refugiados como prioritária para 2018, foi esta quarta-feira revelado na apresentação do relatório de atividades de 2017.

"Sempre tivemos investigações relativas a ajudas externas, porque a União Europeia é o maior distribuidor de ajudas no Mundo. Dar dinheiro em processos como o da crise dos refugiados é um risco. As acusações que temos recebido é que há favoritismos na atribuição de contratos, que são adjudicados a membros de família, que o dinheiro é desviado no final da cadeia. Estabelecemos que esta será uma prioridade na investigação deste ano", sustentou o diretor-geral do OLAF.

Momentos antes, enquanto apresentava o relatório anual de 2017, na sede do organismo, em Bruxelas, Nicholas Ilett já tinha precisado que o incremento do uso fraudulento de fundos alocados aos refugiados foi uma das tendências detetadas no decurso das investigações do gabinete no ano passado.