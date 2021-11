UE aumenta sanções à Bielorrússia na próxima semana, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou esta quarta-feira que a União Europeia (UE) vai impor novas sanções a pessoas e empresas da Bielorrússia "na próxima semana", devido à situação na fronteira com a Polónia.

"Vamos aumentar as nossas sanções contra a Bielorrússia muito rapidamente, no início da semana que vem", disse Von der Leyen, em declarações à imprensa na Casa Branca, depois de se reunir com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Von der Leyen indicou também que, segundo Biden a informou hoje, "os Estados Unidos terão sanções [contra a Bielorrússia] em vigor em princípios de dezembro" pela mesma razão.