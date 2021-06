UE deplora decisão de tribunal que visa "suprimir oposição política" na Rússia

A União Europeia deplorou a decisão da justiça russa de classificar as organizações do opositor Alexei Navalny como "grupos extremistas", considerando que se trata do "maior esforço até à data" de Moscovo para suprimir a oposição política.

"A decisão tomada ontem [quarta-feira] por um Tribunal de Moscovo de classificar as organizações de Alexei Navalny como 'grupos extremistas' representa o maior esforço até à data do Governo russo para suprimir a oposição política independente e as investigações anti-corrupção, e para eliminar a influência das redes políticas do senhor Navalny antes das eleições" legislativas de setembro, comentou hoje o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Num comunicado divulgado em Bruxelas, o Alto Representante da UE para a Política Externa considera que a sentença é "uma decisão infundada que confirma um padrão negativo de uma repressão sistemática dos direitos humanos e das liberdades consagrados na Constituição russa".