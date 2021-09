A União Europeia e a AstraZeneca chegaram a acordo sobre a entrega de doses da vacina da Covid-19.Segundo o acordo estabelecido, a farmacêutica deveria entregar 60 milhões de doses da vacina até ao final do terceiro trimestre do ano, 75 milhões até ao final do quarto trimestre e 65 milhões até ao final do primeiro trimestre de 2022.Recorde-se que a Comissão Europeia instaurou um processo à farmacêutica devido à quebra de contrato no fornecimento de vacinas.