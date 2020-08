UE envia ajuda humanitária para combater coronavírus na Venezuela

A Venezuela recebeu este sábado cerca de 82 toneladas de ajuda humanitária para combater a Covid-19 que foram entregues pela União Europeia em dois voos organizados em conjunto pelo Departamento de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia (ECHO), Portugal e Espanha.



O embaixador de Portugal na Venezuela, Carlos Amaro, confirmou que do carregamento entregue fazem parte “equipamentos de emergência médica, que se destinam aos trabalhadores do setor da saúde”, e “artigos para as famílias mais afetadas”, como equipamentos de proteção pessoal, medicamentos, purificadores de água e suprimentos para higiene familiar.







Em comunicado, a UE sublinhou que o material será usado nos centros de saúde e distribuído diretamente às famílias mais afetadas.

pormenores



Mais de 2 mil casos





A Alemanha registou mais de 2 mil novos casos de infeção num dia, o número mais alto desde o final de abril. As autoridades explicam o aumento devido ao regresso de turistas alemães que passaram férias no estrangeiro.





Vacinas a grupos de risco



Desde julho que a China está a dar vacinas experimentais a grupos de alto risco no país. Até ao momento ainda nenhuma vacina passou nos testes finais para comprovar que é segura e eficaz para administração.





Estratégia “correta”



O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, defendeu este sábado que o país escolheu a estratégia “correta” na gestão da pandemia, apesar de ter um número de mortes muito superior aos restantes países escandinavos.





Crianças usam máscara



A Organização Mundial de Saúde recomendou que as crianças a partir dos 12 anos usem máscara nas mesmas condições do que os adultos.





Vacina cultivada em células de insetos



A China aprovou que se realizem testes em humanos de uma potencial vacina contra a Covid-19 cultivada em células de insetos.



A vacina já foi testada em macacos e demonstrou prevenir infeções sem efeitos colaterais óbvios. O governo de Chengdu afirmou que o uso de células de insetos para cultivar proteínas para a vacina pode acelerar a produção de uma potencial vacina.