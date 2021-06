UE espera mais transparência sobre exportações de vacinas Covid-19

A cimeira G7, que começa na sexta-feira na Cornualha, sudoeste de Inglaterra, deverá resultar numa maior transparência sobre a produção e exportação de vacinas contra a covid-19, defendeu hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Numa conferência de imprensa em Bruxelas em conjunto com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a responsável disse que a questão da saúde global e do acesso equitativo a vacinas vai ser um dos temas chave do encontro.

"Desde o início assegurámos que vacinação doméstica avança ao mesmo tempo que exportações para o resto do mundo", reivindicou, vincando que, das 700 milhões de doses produzidas na União Europeia (UE) desde dezembro, cerca de 350 milhões doses foram exportadas para mais de 90 países.