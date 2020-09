UE exige libertação imediata dos presos políticos na Bielorrússia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, apelou esta segunda-feira às autoridades bielorrussas para que "libertem imediatamente" os opositores políticos e recordou que vai impor sanções "às pessoas responsáveis" pela repressão no país.

Em comunicado, Borrell escreveu: "A UE espera que as autoridades bielorrussas cuidem da libertação imediata de todas as pessoas detidas por motivos políticos antes e depois das eleições presidenciais falsificadas de 09 de agosto".

Borrell sublinhou que "é claro que as autoridades do Estado da Bielorrússia continuam a intimidar ou a permitir a intimidação dos seus cidadãos (...) e que violam grosseiramente, ao esmo tempo, as suas próprias leis nacionais e as suas obrigações internacionais".