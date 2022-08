A União Europeia e mais 42 países assinaram uma declaração a exigir a retirada imediata das tropas russas da central de Zaporíjia, por existir um desrespeito pelas regras: “O destacamento de militares russos e de armamento numa instalação nuclear é inaceitável e constitui um desrespeito pelos princípios de segurança de todos os membros da Agência Internacional da Energia Atómica”, lê-se no documento.O objetivo é que as autoridades ucranianas possam “retomar as suas responsabilidades soberanas dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia, em relação à central nuclear”.