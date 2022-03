H á “um problema de entrega” de equipamentos de formação militar por parte da União Europeia (UE) para o combate do terrorismo islâmico na província moçambicana de Cabo Delgado, admitiu este sábado o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma visita à unidade de treino militar europeia, situada em Katembe, província de Maputo, e que conta com a colaboração lusa