UE financia com 26,5 milhões de euros ajuda humanitária na República Centro-Africana

Por Lusa | 12:03

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira uma verba de 26,5 milhões de euros de ajuda humanitária de emergência à população na República Centro-Africana, onde opera uma missão da União Europeia (UE) liderada por um brigadeiro-general português.



Segundo um comunicado do executivo comunitário, o financiamento destina-se a ajudar 2,5 milhões de pessoas, o que corresponde a metade da população do país, nomeadamente refugiados que chegam de países vizinhos.



A verba será usada para financiar o acesso a bens essenciais como comida, água e cuidados de saúde, disse o comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides, que lançou um apelo à não-agressão das pessoas que trabalham na ajuda humanitária.



A situação de crise humanitária na República Centro-Africana foi desencadeada, em 2014, por confrontos entre grupos armados.



A UE tem uma missão, liderada desde janeiro pelo brigadeiro-general Hermínio Maio, que forma quadros do exército da República Centro-Africana (EUTM RCA).



A EUTM RCA é constituída por 170 militares de 11 nacionalidades, entre os quais de Portugal, França, Roménia, Geórgia, Sérvia, Espanha, Suécia e Itália.