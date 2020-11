UE impõe tarifas retaliatórias contra EUA e avisa que só as retira mediante reciprocidade

A União Europeia (UE) vai esta segunda-feira adotar, formalmente, tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos na sequência da autorização da Organização Mundial do Comércio (OMC) por ajudas públicas à aviação, avisando que só as retira mediante reciprocidade norte-americana.

"Infelizmente, apesar dos nossos maiores esforços, não houve progressos do lado dos Estados Unidos e, por isso, confirmamos que a UE vai ainda hoje exercer os seus direitos e impor contramedidas, como autorizado pela OMC no que toca aos [apoios à] Boeing", anunciou hoje o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis.

Em meados de outubro, a OMC autorizou a UE a avançar com tarifas retaliatórias de quatro mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros) contra os Estados Unidos no caso que opõe os dois blocos por ajudas diretas à aviação, medida essa que vai hoje entrar oficialmente em vigor e com efeitos imediatos.