UE insta União Africana a avançar com mercado único para transportes aéreos

A União Europeia (UE) instou esta quarta-feira a União Africana (UA) a avançar com o mercado único africano de transportes aéreos, falando numa "contribuição vital" para a economia do continente e para o setor do turismo.

"A UE apoia esta iniciativa e a criação de um mercado único africano de transportes aéreos. O desenvolvimento do setor da aviação dará uma contribuição vital às economias africanas, criando empregos e crescimento, aumentando a conectividade, promovendo o turismo, reforçando a coesão regional e social e melhorando o desenvolvimento sustentável das companhias aéreas africanas", consideram especialistas europeus, num relatório esta quarta-feira divulgado em Bruxelas.

Em causa estão recomendações do grupo de trabalho sobre transportes e conectividade em África, que faz parte da Aliança África-Europa, relativas à iniciativa lançada em janeiro de 2018, pela União Africana, para um mercado único africano de transportes aéreos.

"Até ao momento, 28 países africanos já assinaram esta iniciativa e o plano de ação prioritário para 2019-2020. Dezasseis desses países assinaram um memorando de implementação que abre, formalmente, os seus mercados e simplifica a liberalização do transporte aéreo intra-africano, removendo todas as disposições restritivas", contextualiza o relatório.

No documento, os especialistas deste grupo de trabalho recomendam, também, a criação de um observatório de segurança rodoviária em África para definir melhores práticas, já que as taxas de mortalidade no continente africano são "as mais altas do mundo, mais de quatro vezes superiores à média europeia".

Os especialistas sugerem, ainda, "uma abordagem de múltiplos corredores para melhorar a conexão dos transportes em África e entre a África e a Europa, facilitando o investimento".

Para apresentar estas recomendações, a comissária europeia da área dos Transportes, Adina Valean, reúne-se esta quarta-feira com a comissária das Infraestruturas da União Africana, Amani Abou-Zeid.