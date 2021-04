UE manifesta "apoio total" e disponibiliza-se para prestar "mais assistência" em Timor Leste

A União Europeia (UE) disse esta segunda-feira "apoiar plenamente" o "Governo e o povo de Timor-Leste" e disponibilizou-se para prestar "mais assistência", após as cheias deste fim de semana, que fizeram pelo menos 27 mortos no país.

"A UE apoia plenamente o Governo e o povo de Timor-Leste após as cheias devastadoras que afetaram Díli e outras partes do país. Os nossos pensamentos vão para aqueles que perderam as suas casas e os seus meios de subsistência. Oferecemos as nossas condolências às famílias das vítimas", lê-se numa nota publicada pela porta-voz do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), Nabila Massrali.

Segundo a porta-voz, a UE está a "monitorizar de perto" a situação no país, tendo já ativado o Serviço de Gestão de Emergência do Copernicus, que fornece informação geoespacial através de mapas satélite, mostrando-se também "pronta para fornecer mais assistência" através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, que prevê uma ajuda que pode ir do fornecimento de alimentos, equipamento ou abrigos ao destacamento de equipas de peritos, caso esta seja "solicitada".