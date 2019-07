UE quer fortalecer cooperação com países da Ásia Central

A União Europeia valoriza muito as relações com a Ásia Central e quer fortalecer a cooperação com os países da região, disse este sábado o representante especial comunitário Peter Burian, durante um fórum de cooperação entre os dois blocos políticos."A UE está bastante otimista a respeito do desenvolvimento futuro da Ásia Central", afirmou no evento "A União Europeia e a Ásia Central: novas oportunidades para uma associação mais forte", que está a decorrer em Bishken, no Quirguistão, citado pela agência russa Tass.Segundo adiantou, o desenvolvimento da Ásia Central interessa à UE por várias razões, incluindo a sua localização estratégica, pelo que "confia na manutenção da cooperação ativa com a região".A UE desenvolveu recentemente uma nova estratégia de interação com os países da Ásia Central, "que visa fortalecer a cooperação em áreas prioritárias", explicou Peter Burian.Para isso, acrescentou, a UE está disposta a ajudar os países da região a avançar na implementação de reformas e aspira a tornar-se num "parceiro confiável".Além disso, os países europeus apoiarão o fortalecimento da região do ponto de vista dos investimentos.A nova estratégia europeia para a Ásia Central será apresentada em 07 de julho, em Bishkek, pela chefe da diplomacia europeia, Federika Mogherini, durante a 15.ª reunião ministerial UE-Ásia Central.