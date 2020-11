UE recomenda uso de testes rápidos ao coronavírus

A Comissão Europeia recomendou esta quarta-feira aos estados-membros o uso de testes rápidos de antigénio para a Covid-19. "A testagem é uma ferramenta decisiva para conter a propagação" do vírus, justificou Stella Kyriakides, comissária responsável pela pasta da Saúde. "Diz-nos a extensão da propagação, onde está e como se desenvolve [o vírus]. O apoio e a solidariedade são primordiais para se ultrapassar esta pandemia", sublinhou Kyriakides.Segundo a Comissão Europeia, "uma rápida identificação de indivíduos afetados auxilia a gestão e a monitorização regular de grupos de alto risco, como o pessoal médico ou os lares".Testar é, também, a palavra de ordem nos EUA, cujos reguladores aprovaram um ‘kit’, para maiores de 14 anos, em que o resultado é conhecido em 30 minutos. A grande vantagem deste teste é o facto de ser realizado em casa, através da recolha de uma amostra nasal, feita com um cotonete.Hungria prolongou o estado de emergência, estabelecido para combater a segunda vaga da Covid-19, até 8 de fevereiro. As restrições, que incluem o recolher obrigatório entre as 20h00 e as 5h00, estavam programadas para terminar a 11 de dezembro. Esta quarta-feira, o país registou 99 mortes e mais de 4200 casos.A Suécia registou esta quarta-feira 96 novas mortes entre pessoas diagnosticadas com Covid-19, elevando para 6321 o número de total de óbitos desde o início da pandemia . O país, com uma população idêntica à portuguesa, um pouco mais de 10 milhões de habitantes, contabilizou ainda 4007 novos casos.DesinfetanteUm estudo francês sobre a composição e eficácia dos géis hidroalcoólicos, um dos produtos mais utilizados na pandemia, nomeadamente para a desinfeção das mãos, revela que 13% são ineficazes, devido ao baixo teor alcoólico.A agência espanhola de medicamentos autorizou esta quarta-feira a realização da última fase de testes da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. A fase 3 da vacinação de duas doses será realizado em nove hospitais de toda a Espanha.O governo chinês defendeu esta quarta-feira o controlo anticoronavírus de produtos alimentares importados. Nos últimos dias, as autoridades afirmaram ter encontrado vestígios do novo coronavírus em carne congelada e embalagens, incluindo vários casos envolvendo o Brasil, o que levou à suspensão temporária das importações.