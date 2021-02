UE rejeita sanções ao Brasil e diz que Governo de Bolsonaro teve"mudança positiva de atitude"

Os embaixadores da União Europeia (UE) e de Portugal no Brasil rejeitaram esta terça-feira sanções ao país sul-americano no caso de incumprimento de metas ambientais no acordo Mercosul, frisando uma "mudança positiva de atitude" do Governo de Jair Bolsonaro.

Num encontro com órgãos de comunicação da imprensa estrangeira, no qual a Lusa esteve presente, em Brasília, os embaixadores reforçaram que apostam na presidência de portuguesa do conselho da UE para avançar na ratificação do acordo económico entre Bruxelas e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai).

"Em todo o lado, em todas os acordos e negociações de cariz ambiental, não temos trabalhado com sanções, mas sim com objetivos, que os países se comprometem a cumprir. Não há sanções no Acordo de Paris, por exemplo. Os acordos comerciais da UE têm essa mesma configuração. Não trabalhamos com a ideia de chegar a sanções, mas promover que as coisas aconteçam em determinado sentido", afirmou o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibañez.