UE reúne de emergência esta segunda-feira para discutir nova variante do coronavírus

Os Estados-membros da União Europeia (UE) vão reunir-se de emergência na segunda-feira de manhã para discutir a nova variante da covid-19 descoberta no Reino Unido, visando coordenar as respostas comunitárias, anunciou este domingo o Conselho.

A informação foi avançada pelo porta-voz da presidência alemã da UE, Sebastian Fischer, que numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter indicou que a Alemanha "convidou os Estados-membros para uma reunião urgente do Mecanismo Integrado da UE de Resposta Política a Situações de Crise para amanhã [segunda-feira]" de manhã.

??The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

?? On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK . #Coronavirus