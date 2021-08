Uganda manda fechar 54 ONG que operam no país

O Uganda ordenou esta sexta-feira a suspensão com efeito imediato das atividades de 54 organizações não-governamentais (ONG) de âmbito político, religioso e ambiental, incluindo a principal organização de defesa dos direitos civis, acusando-as de não cumprirem a lei.

De acordo com o Ministério dos Assuntos Internos, estas associações funcionavam sem estarem registadas oficialmente, tinham autorizações de trabalho caducadas e não tinham apresentado os relatórios e contas anuais.

O responsável pelo departamento das ONG no Governo, Stephen Okello, apelou às instituições para "ajudarem na implementação destas decisões, assegurando que cessam as operações com efeito imediato".