Últimas palavras de Stephen Hawking enviadas para o Espaço

Cinzas do cientista vão ser depositadas na Abadia de Westminster, em Londres.

10:48

A voz do professor Stephen Hawking será transmitida para "dentro" de um buraco negro, como forma de homenagem simbólica ao físico teórico.

As suas últimas palavras foram utilizadas para criar uma peça de música, composta pelo artista grego Vangelis (vencedor de um Óscar para Melhor Banda Sonora em 1981, no filme Momentos de Glória). O tema visa mostrar uma mensagem de paz e esperança, segundo a filha do professor, Lucy Hawking.

A transmissão está prevista para a próxima sexta-feira, depois de uma cerimónia dedicada ao cientista, na qual uma variedade de personalidades irá ler um pequeno texto sobre Hawking, como o astronauta Tim Peake e o ator britânico Benedict Cumberbatch, que interpretou o professor numa série da BBC.

Lucy Hawking descreveu a composição de Vangelis como "um lindo e simbólico gesto que cria uma ligação entre a presença do nosso pai neste planeta e o seu desejo em ir ao espaço, e as explorações que fez do mesmo na sua mente".

"A transmissão será emitida em direcção ao buraco negro 1A 0620-00, que fica num sistema binário", informou ainda. O 1A 0620-00 fica a cerca de 3.457 anos-luz da Terra e é um dos buracos negros mais próximos do Sistema Solar.

Além deste evento, as cinzas do professor serão enterradas na Abadia de Westminster, entre as sepulturas de Sir Isaac Newton e Charles Darwin. Os restos mortais do professor serão os primeiros a ser enterradas na abadia inglesa desde os dos físicos Ernest Rutherford em 1937 e John Thomson em 1940.

A cerimónia de homenagem é puramente simbólica, uma vez que o som não se propaga no espaço (até um certo ponto). De qualquer forma, será a forma que Stephen Hawking mais esteve perto do espaço na sua vida. O cientista revelou desde cedo que tinha a ambição de viajar para o espaço e em 2017 confessou ter sido convidado pelo empresário Richard Branson para embarcar numa viagem espacial. "A minha grande ambição era voar até ao espaço. Pensei que ninguém me poderia levar lá, mas o Richard Branson ofereceu-me um lugar e eu disse imediatamente que sim", contou o cientista, durante uma entrevista com Piers Morgan no programa Good Morning Britain.

Pelo menos 1000 pessoas de 100 países diferentes vão ter a a oportunidade de assistir à comemoração. Ao todo, houve 25 mil candidaturas para participar no evento.

Stephen Hawking padecia desde os 21 anos de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuro-degenerativa. Ao longo dos anos, devido à doença, teve de recorrer ao uso diário de uma cadeira de rodas e de um sintetizador de voz.

O autor de Uma Breve História do Tempo morreu em março do ano passado com 76 anos.