Último adeus ao Capitão Tom Moore, o herói de guerra que ajudou o SNS britânito, marcado para sábado

Tom Moore conseguiu arrecadar, na primeira vaga da pandemia da Covid-19, mais de 42 milhões de euros para instituições do serviço de saúde britânico, depois de prometer aos fãs dar cem voltas a um jardim no 100º aniversário. Com esta iniciativa, Tom Moore, venceu dois recordes do Guinness: tornou-se a pessoa mais velha em paradas no Reino Unido e a pessoa que arrecadou mais dinheiro numa caminhada de caridade.

O funeral do Capitão Tom Moore, o veterano de 100 anos da Segunda Guerra Mundial que arrecadou milhões de libras para ajudar instituições de caridade do serviço nacional de saúde britânico durante o combate à pandemia da Covid-19, vai realizar-se este sábado.A informação é avançada pela família e citada pela Agência Reuters.A morte de Tom Moore, a 2 de fevereiro, foi confirmada pelas filhas Hannah e Lucy.O antigo veterano estava hospitalizado em Bedford, depois de ter sido diagnosticado com uma pneumonia e de ter testado positivo à Covid-19.