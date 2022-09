Último debate marcado por troca de acusações entre candidatos à presidência do Brasil

O último debate antes da primeira volta das presidenciais brasileiras de domingo foi marcado pelas trocas de acusação entre candidatos, em especial as de corrupção entre os favoritos, Jair Bolsonaro e Lula da Silva.

O longo evento, que começou às 22h30 e durou até às 02h00 locais (06h00 em Lisboa), foi transmitido no canal aberto da Globo, a maior rede de televisão do gigante sul-americano e contou com a participação de Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D'Ávila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Padre Kelmon (PTB), que serviu de bengala a Bolsonaro durante todo o debate, questionou o Presidente brasileiro sobre se a esquerda quer "fechar igrejas e calar a boca de padres".