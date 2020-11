Últimos candidatos apoiados por Bolsonaro caminham para derrota na segunda volta das autárquicas no Brasil

Os dois últimos candidatos do presidente Jair Bolsonaro ao cargo de autarca de uma grande cidade brasileira, Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e Capitão Wagner, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, caminham para a derrota na segunda volta das eleições autárquicas, que está a decorrer desde as sete horas deste domingo, hora local, dez horas em Lisboa. No caso do Rio de Janeiro, mesmo a cidade sendo historicamente o principal reduto eleitoral da família Bolsonaro, pode dizer-se que a derrota será fragorosa, a ter em conta as estimativas dos principais institutos de sondagem.

No Rio, segunda maior cidade do país, tanto o Datafolha quanto o Ibope, os dois maiores e mais respeitados institutos de opinião pública do Brasil, são unânimes em prever uma vitória por larga margem do candidato da oposição de centro-direita a Bolsonaro, Eduardo Paes. Paes, que já governou a outrora chamada "Cidade Maravilhosa" por duas vezes, surge em ambos os levantamentos com 68% dos votos válidos, ou seja, excluídos os brancos e nulos, contra 32% de Crivella, apesar do forte apoio dos Bolsonaro, principalmente de Jair Bolsonaro, e do apoio da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, de que o candidato é bispo e cujo líder máximo, Edir Macedo, é seu tio.

Em Fortaleza, a situação do candidato de Jair Bolsonaro, Capitão Wagner, é melhor, mas, mesmo assim, difícil. As sondagens indicam que o eleito será José Sarto, da oposição de esquerda a Bolsonaro, com 61% dos votos válidos, contra 39% de Wagner, a quem nem o apoio do presidente conseguiu fazer chegar à liderança.

Na maior cidade do Brasil, São Paulo, o candidato apoiado (e muito) por Jair Bolsonaro, o repórter Celso Russomanno, igualmente ligado à IURD, nem conseguiu passar para a segunda volta.. Não obstante a aposta de Bolsonaro nele, Russomanno, que no início da campanha liderava as sondagens com folga, foi caindo, caindo, e ficou num modesto quarto lugar.

A segunda volta deste domingo na mais importante cidade do Brasil ficou então entre o atual autarca e candidato à reeleição, Bruno Covas, oposição de centro-esquerda, que surge nas sondagens com 55%, e o jovem Guilherme Boulos. Boulos, de esquerda, que começou com apenas 4%, surpreendeu a todos chegando este domingo ao final da disputa exibindo 45% e, apesar de parecer difícil, com probabilidades de surpreender ainda mais e ser eleito.

Na somatória das duas voltas das autárquicas brasileiras, a confirmarem-se as previsões para este domingo, Jair Bolsonaro sofreu uma derrota significativa, e de norte a sul do país. Dos 13 candidatos a autarca que apoiou, apenas dois foram eleitos na primeira volta, e em cidades menores, e dos 78 candidatos a vereador que tiveram o seu apoio, boa parte deles usando o nome do presidente junto ao deles, por exemplo, "Fulano de tal Bolsonaro", somente um foi eleito.

As eleições deste domingo são, claro, locais e contam, além de tudo o mais, com fatores regionais e preferências pessoais dos eleitores. Mas os resultados das duas voltas deitaram por terra o projeto de Jair Bolsonaro de fazer eleger um grande número de gestores locais por todo o Brasil, para alavancarem a sua candidatura às presidenciais de 2022, nas quais já ha muito deixou claro que vai tentar a reeleição.