Últimos passageiros deixam cruzeiro no Camboja após análises negativas a coronavírus

Os últimos 233 passageiros a bordo do navio de cruzeiro Westerdam, no Camboja, desembarcaram esta quarta-feira, depois de se verificar que não estavam infetados com o coronavírus, Covid-19, enquanto 747 tripulantes permanecem a bordo.

O desembarque ocorre depois de o Ministério da Saúde do Camboja informar esta quarta-feira que as análises de deteção do coronavírus feitas aos 781 passageiros do cruzeiro Westerdam deram resultado negativo.

Fontes da Holland America Line, empresa proprietária do navio, indicaram à agência de notícias Efe que estão a organizar o transporte e os voos para repatriar os passageiros.