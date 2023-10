Ultraconservador aliado de Trump eleito líder da Câmara dos Representantes dos EUA

O Republicano Mike Johnson, representante do 4º distrito da Luisiana, foi eleito esta quarta-feira líder da Câmara dos Representantes após três semanas de caos no Congresso norte-americano.

Johnson recebeu 220 votos, mais três que os 217 de que precisava para ser eleito 'speaker', unindo as várias fações que até aqui se mostraram indisponíveis para apoiar um só candidato perante a destituição histórica de Kevin McCarthy, no início de outubro. O congressista vai liderar uma maioria curta numa câmara dividida, com 221 republicanos e 214 democratas, e terá de resolver o problema do orçamento temporário, que expira a 17 de novembro.

Alinhado com a ala mais conservadora da maioria Republicana, o novo líder, de 51 anos, é considerado um aliado feroz de Donald Trump. Liderou a iniciativa assinada por mais de 100 congressistas republicanos em apoio ao processo do Texas que pretendia reverter a vitória de Joe Biden em 2020 e defendeu o ex-presidente durante o 'impeachment'.