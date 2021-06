O juiz ultraconservador Ebrahim Raisi foi ontem declarado vencedor das eleições Presidenciais no Irão com quase dois terços dos votos dos restantes candidatos, num desfecho esperado face ao apoio do ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irão, e à desqualificação de vários candidatos mais moderados.









Raisi, de 60 anos, agradeceu o apoio dos iranianos após os primeiros resultados oficiais o terem colocado largamente à frente na contagem, com 62% dos votos escrutinados. Apesar de a contagem ainda não estar terminada, o principal adversário e único candidato moderado autorizado, o ex-presidente do banco central iraniano Abdolnasser Hemmati, já felicitou Raisi pela vitória, tal como fez o presidente cessante, Hassan Rouhani.

Mais de metade (51,2%) dos 59 milhões de eleitores iranianos não foram votar, num protesto contra a difícil situação económica, a deficiente gestão da pandemia e a ausência de candidatos mais moderados.





Raisi, que desde 2019 ocupava o cargo de procurador-geral, é visto como um ‘falcão’ da linha dura do regime islâmico. É conhecido como ‘o carniceiro’ pela oposição iraniana no exílio, que o acusa de estar envolvido na execução extrajudicial de milhares de pessoas após a Revolução Islâmica de 1979 e de organizar a repressão brutal dos protestos pró-democracia de 2009.