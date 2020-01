Um alemão e um japonês contaminados pelo coronavírus sem terem estado na China

As autoridades de saúde confirmaram esta terça-feira a existência de dois casos, um na Alemanha e outro no Japão, de doentes com coronavírus que não estiveram na China, tendo sido infetados nos seus países por doentes que estiveram em Wuhan.

Segundo as autoridades de saúde do Estado da Baviera, na Alemanha, o doente alemão - o primeiro europeu infetado pelo vírus sem ter estado na China - foi esta terça-feira hospitalizado.

O homem tem 33 anos e trabalha para um fornecedor de automóveis na Baviera, tendo sido infetado em janeiro por uma colega que foi da China para a Alemanha para fazer uma formação durante alguns dias, adiantaram as autoridades sanitárias.