"Um anjo da guarda": Sem-abrigo 'herói' salva animais de abrigo em chamas

Os animais de um abrigo nos EUA viveram um autêntico "milagre" de Natal depois de um sem abrigo arriscar a vida para os salvar de um incêndio.



Tudo aconteceu num abrigo para animais, na cidade de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia.







O sem-abrigo é também dono de Bravo, um pitbull que pernoita no espaço do W-Underdogs. Keith estava a chegar ao local para levar o seu companheiro de quatro patãs a passear quando se deparou com o fogo.



"Fiquei com muito medo de lá entrar com todo aquele fumo. Mas Deus colocou-me ali para salvar aqueles animais", afirmou Walker em declarações à CNN.



Keith foi já apelidado de anjo da guarda pela fundadora do abrigo, Gracie Hamlin. "Os bombeiros não queriam lidar com os cães. Acabaram por chamar o profissionais do controlo animal, mas Keith já estava no prédio a retirar os cães e gatos", contou.

"O meu cão é o meu melhor amigo e eu não estaria aqui sem ele, sabia que tinha que salvar todos os outros cães", sem abrigo há 13 anos.

O abrigo de animais partilhou a emocionante história na sua página no Facebook e foram desde logo vários os elogios e agradecimentos

Tonight we thank our guardian angels. The homeless man that ran into our burning house and rescued our animals. The... Publicado por W-Underdogs em Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020

"Obrigado, Sr. Walker - é um herói", escreveu um internauta.

Os animais foram realojados num novo espaço, depois do abrigo ter sido totalemente destruído pelas chamas.