"Um b**** desses": Bolsonaro insulta senador da oposição e ameaça "sair na porrada"

Numa nova exibição do seu destempero e da deselegância com que trata adversários, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chamou o senador Randolfe Rodrigues, líder da oposição ao governo, de "bosta" e ameaçou ter de "ir prá porrada" com ele. As afirmações foram feitas num telefonema de Bolsonaro para um aliado, o também senador Jorge Cajuru, que na ligação afirmou que deixaria a comissão de inquérito que vai investigar erros no combate ao Coronavírus se percebesse que ela seria usada para atingir Bolsonaro.

"Se você não participar, a canalhada do Randolfe Rodrigues vai participar. E aí vai começar a encher o saco. Aí vou ter de sair na porrada com um bosta desses."-Disse Jair Bolsonaro, referindo-se ao líder do Partido Rede Sustentabilidade Randolfe Rodrigues, um dos parlamentares mais ativos no combate aos excessos do presidente e do governo, e que tem conseguido sucessivas vitórias no Supremo Tribunal Federal contra medidas autoritárias do governante.

Esta parte do áudio do telefonema foi divulgado na manhã desta segunda-feira na Rádio Bandeirantes pelo próprio Jorge Cajuru, segundo ele a pedido do presidente. Domingo, Cajuru já tinha divulgado outras partes da conversa telefónica, que ele mesmo gravou, e onde Bolsonaro o incita a tentar esvaziar a comissão de inquérito, que aliados travam há meses mas que o Supremo Tribunal mandou instaurar após reclamação judicial de Randolfe, e onde pede igualmente ao senador aliado para tentar apressar o julgamento no Senado de pedidos de destituição de juízes do STF que o têm criticado ou anulado decretos autoritários.