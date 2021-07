Um café por dia reduz risco de ser infetado pelo coronavírus

Cientistas norte-americanos afirmam que um café por dia pode ajudar a reduzir o risco de infeção por Covid-19. De acordo com um estudo publicado no jornal Nutrients, a bebida contém substâncias químicas vegetais que ajudam a reforçar o sistema imunológico.Cerca de 40 mil adultos britânicos foram observados e os cientistas concluíram que o café protege de alguma forma do vírus que causa a Covid-19.Uma porção de vegetais diária terá um efeito semelhante, acrescenta o estudo. Já o chá e a fruta não parecem ter qualquer efeito no reforço da proteção contra o vírus.O efeito contrário terá uma dieta rica em carnes processadas como bacon ou salsishas. Este tipo de alimentação aumenta as hipóteses de ficar doente com maior gravidade.