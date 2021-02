Um cão ou um homem a fugir? Ilusão de ótica divide opiniões na Internet. Veja a imagem

Lee Chambres é psicólogo ambiental e consultor de bem-estar e avançou ao jornal britânico The Sun que as respostas dadas variam consoante a personalidade de cada pessoa.



"Se se sentem ansiosos é muito mais provável que vejam um homem a fugir, por verem a imagem de um posto de vista mais ameaçador", sugere o especialista. "Isto também será mais provável se for mais pessimista ou tiver menos facilidade em confiar nos outros", continua o clínico, explicando que nestes casos as pessoas têm tendência a ver algo a afastar-se.





An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow ... and then ... pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X