Um cartaz à beira da estrada: Mãe aluga outdoor e alerta para perigos do fentanil após morte da filha

Uma mulher norte-americana, que perdeu a filha de 22 anos devido à toma de analgésicos adulterados que continham fentanil, um analgésico opiáceo muito potente, substância semelhante à morfina, alugou um outdoor para puder lançar um alerta à população.

A foto da filha de Patricia Saldivar é exibida numa placa gigante como forma de consciencialização. "As mortes por fentanil estão a tornar-se cada vez mais comuns e não quero que ninguém passe pela mesma coisa que minha família está passar", disse Saldivar ao Good Morning America. "Eu quis fazer isto para conscientizar as pessoas a não tomar nada que não seja prescrito."

Numa tentativa de consciencializar ainda mais os americanos, a mulher distribui panfletos em escolas e utiliza o seu TikTok para falar sobre o tema. Patricia afirma que não sabia sobre a venda da substância, que pode ser mortal, na região onde mora, até à morte da sua filha. "É algo que não sabemos. E é isso que estou a tentar fazer. Espalhar consciência para que ninguém tenha que passar pela mesma coisa que eu".

Com o objetivo de aumentar a consciência sobre o uso da substância que tem vindo a causar um elevado número de mortes em jovens, os Estados Unidos da América assinalaram, no passado dia 10 de maio, o primeiro Dia Nacional da Consciencialização do fentanil. A data é também uma forma de relembrar todos aqueles que já morreram devido ao uso excessivo do fentanil, como Prince, Marilyn Monroe ou Elvis Presley.

O fentanil é a principal causa do aumento significativo das mortes por overdose de drogas nos últimos anos, nos EUA. Em março de 2019, foram apreendidos comprimidos suficientes para matar cerca de 700.000 pessoas. De acordo com a Drug Enforcement Administration (DEA), a maioria dos comprimidos falsificados chegam de países como a China e o México.