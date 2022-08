Um ciclista morto e três feridos em atropelamento e fuga em Castellbisbal, Barcelona

Um ciclista morreu e outros três ficaram feridos este domingo, após terem sido atropelados por um carro na C-243c em Castellbisbal, em Barcelona.



De acordo com o Serviço Catalão de Trânsito (SCT), o alerta foi dado às 10h47.





? Un #accident on hi ha implicats diversos ciclistes obliga a tallar la C-243c a Castellbisbal.



Efectius treballant @mossos @semgencat



Imatges helicòpter SCT pic.twitter.com/EZelq6BLS1 — Trànsit (@transit) August 21, 2022

O veículo colidiu com um grupo de nove ciclistas e colocou-se depois em fuga, de acordo com o Notíces 324.



Para o local estiveram cinco unidades do Corpo de Bombeiros da Generalitat, apoiados por cinco ambulâncias e um helicóptero do Sistema de Emergência Médica.



Cinco patrulhas dos Mossos d'Esquadra estiveram também no local. A estrada C-243c permanece fechada, para facilitar o trabalho dos Serviços de Emergência.